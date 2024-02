O ator Rui Santos já deu as boas-vindas ao seu segundo filho. Baltazar nasceu esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e já foi publicada a sua primeira fotografia.

"O Baltazar nasceu às 12h3 com 4.200g e com 54 cm", começou por escrever Rui na legenda de uma imagem captada momentos após o parto.

"Ainda estou a tremer da sensação maravilhosa e avassaladora que é assistir ao nascimento do nosso filho. Chorei, sorri, o coração parecia que me ia saltar do peito, estou muito feliz", concluiu o ator.

Baltazar é fruto da relação que Rui Santos mantém com a empresária Anneli Lauren Nilson. O ator é ainda pai de Romeu, de uma relação anterior.

Leia Também: Harry Styles faz 30 anos! 30 fotos do cantor que nasceu nos One Direction