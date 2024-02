"Watermelon sugar... High!". Agora que lhe deixámos a música na cabeça, já podemos falar sobre os 30 anos do autor do tema que passou em 'loop' nas rádios durante o verão de 2019.

Harry Styles completa hoje três décadas de vida e, embora ainda pareça muito novo, já tem muitas histórias para contar.

Nasceu a 1 de fevereiro de 1994 em Worcestershire, Inglaterra, e o seu percurso na música começou em 2010. Harry inscreveu-se na edição britânica do programa de talentos 'X Factor' e depois de ser eliminado foi 'repescado' para se juntar aos One Direction, banda criada pelos jurados Nicole Scherzinger e Simon Cowell.

A boyband, que originalmente contava com Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik rapidamente se tornou uma das mais populares em todo o mundo mas em 2016 anunciou uma pausa. Desde então nunca mais se voltaram a juntar, para grande tristeza de milhões de fãs.

No ano seguinte, em 2017, Harry Styles iniciou uma carreira a solo. Lançou um álbum que ficou marcado pelo tema 'Sign of the Times' e nunca mais parou de criar músicas que dominam os tops mundiais.

Entretanto, Harry já arrecadou dois Brit Awards, quatro Grammys, um Ivor Novello Award e um American Music Award. Como ator participou nos filmes 'Dunkirk', 'My Policeman' e 'Don't Worry Darling', e tornou-se no primeiro homem a aparecer sozinho na capa da revista Vogue. Também lançou a marca Pleasing, que vende vernizes, perfumes e outros produtos de beleza.

Hoje integra a lista dos cantores mais populares do planeta e se aos 30 anos já tem tantas conquistas, impossível é imaginar o que aí vem.

Percorra a galeria para ver algumas das melhores fotografias de Harry Styles desde 2010.

