Eduardo Madeira e Joana Machado Madeira acabaram de ser pais pela segunda vez. A bebé nasceu na noite desta terça-feira, 27 de abril, como o pai 'babado' anunciou na sua página de Instagram, onde partilhou a primeira fotografia da bebé.

"Bem-vinda Carolina, meu amor. 3,8kg. Hora de nascimento, 23h09. 27 de abril de 2021. Um dos dias mais felizes da minha vida", escreveu o comediante na legenda de três imagens captadas logo após a mulher ter dado à luz.

Perante a partilha, rapidamente a caixa de comentários se encheu com mensagens de carinho. Veja abaixo as imagens e as reações às mesmas:

Recorde-se que o casal tem também em comum a pequena Leonor. Eduardo Madeira é ainda pai de um rapaz, Rodrigo, de 20 anos, fruto de uma relação anterior.

