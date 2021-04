Estreou esta segunda-feira, 26 de abril, a nova novela da TVI, 'Festa é Festa', que começou com bons resultados no que às audiências diz respeito.

O canal conseguiu obter números muito positivos, notícia que levou Eduardo Madeira a reagir publicamente no Instagram.

"A notícia é esta. Há quem faça leituras para trás e para a frente. Há quem se engasgue a dizer isto é há quem assobie para o lado. Mas a notícia é só está: A novela venceu com um milhão e trezentos mil espectadores. É a melhor estreia do canal desde 2018. Afinal as 'Adelaides' gostam de espiolhar a TVI. É lidar", escreveu o comediante.

