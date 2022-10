Já nasceu a primeira filha de Maria Sampaio e Gonçalo Cabral. A grande novidade foi anunciada esta sexta-feira, 21 de outubro, nas redes sociais do casal.

A bebé, Caetana Luís, nasceu no dia 19 deste mês, três dias depois de a atriz ter ficado internada na Maternidade Alfredo da Costa.

"Obrigada a todos os enfermeiros e médicos da Maternidade Alfredo da Costa que nos acompanharam nesta jornada desde domingo, dia 16, quando fui internada, até hoje", começou por declarar Maria.

"As águas rebentaram às 16h30 de dia 18 e a Caetana só acabou por nascer de cesariana às 02h32 de dia 19", contou, mostrando-se agradecida e orgulhosa por ter feito através do Serviço Nacional de Saúde "os tratamentos de procriação medicamente assistida" que possibilitaram o nascimento da filha e pelo facto de também o parto ter acontecido numa maternidade do SNS.

"Estamos numa bolha de amor, agradecidos. Sentimo-nos abençoados, valeu toda a luta e sofrimento durante estes anos! Agora é viver este ninho de amor, recuperar e viver tudo isto que é novo, maravilhoso, mas também duro. Cada segundo de ti já nos enche o coração, amamos-te muito Cáluzinha! Dia 19 nasceu uma nova Maria e um novo Gonçalo contigo", completou, juntando às suas palavras um vídeo com as primeiras imagens da bebé.

Ora veja:

