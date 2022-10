Alice Alves e Carlos Afonso tornaram pública uma nova fotografia da filha recém-nascida de ambos, a bebé Benedita.

"A baba escorre até aos pés. A derreter-me todo com esta ternura desde dia 14", escreveu o famoso chef, atualizando os seguidores do Instagram com uma nova imagem da bebé e novidades sobre a mãe - a apresentadora da TVI.

"A super mãe está boa e foi uma super mãe durante todos os momentos", assegurou.

Leia Também: Já nasceu o primeiro filho de Alice Alves e Carlos Afonso