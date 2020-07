"Nunca te contei isto mas já me tentaram várias vezes convencer de que devia desistir de fazer televisão": foi desta maneira que João Paulo Sousa começou por fazer um desabafo nas redes sociais aproveitando para inspirar os fãs a seguirem os seus sonhos.

"Sair de casa dos meus pais aos 17 foi um filme. Muitos dos meus amigos desacreditaram. Colegas de profissão que me fizeram sentir mal por ser novo, por ter vontade ou só por existir. Isto não é exclusivo nem da minha vida nem da minha profissão. É provável que já te tenha acontecido ou vá acontecer algo do género! Na altura dói sempre. Faz duvidar. E sabes que mais: só te torna mais forte! Sem ressentimentos. Faz questão de sorrir, acenar e até agradecer", continua.

"Se gostas do que fazes faz! Se já estás a fazer, faz mais! Se ainda não estás a fazer o que queres, continua a tentar! As pessoas dizem coisas. E são mesmo só isso: palavras! Levanta a cabeça, sorri e faz. Porque te estou a dizer isto? Porque adorava que me tivessem dito a mim! Vive a vida! A tua vida! Opiniões há muitas, ouve só aquelas que pediste. A felicidade está dentro de nós não procures em outro lado ou em outras pessoas", completou.

