A semana de João Paulo Sousa acaba com a celebração de uma data muito especial. A mulher do apresentador, Adriana Gomes, completa mais um ano de vida, data que o rosto da SIC não deixou passar em branco.

"A patroa faz anos! E daqui a um ano, já vivemos mais tempo juntos do que sem nos conhecermos! Mas não se deixem enganar, 15 anos de relação dá trabalho! Nem todos os dias são maravilhosos e alegres. Mas é isso que torna o amor mais forte: os bons e nos maus momentos! É assim no amor. Na amizade. No trabalho. E na vida", escreveu na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram, uma imagem inspirada na série 'Friends'.

Perante a partilha, os fãs recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário à companheira de João Paulo Sousa.

