Com o fim do Estado de Emergência em Portugal, aos poucos vão abrindo alguns estabelecimentos e a movimentação na rua também aumenta. No entanto, continuam a ser essenciais as medidas de proteção para evitar uma maior propagação do novo coronavírus.

Por isso, João Paulo Sousa decidiu recorrer à sua página de Instagram para deixar uma sentida mensagem de apoio a todos os portugueses, após partilhar uma imagem onde se pode ler: "Não sejas demasiado exigente contigo, estamos só a aprender".

"Para quem está a: voltar a sair à rua, voltar ao trabalho, conduzir, ver toda a gente de máscara, ganhar hábitos de desinfecção... tudo isto é novo e é DIFÍCIL! Não sejas demasiado exigente contigo... todas as coisas novas precisam de um período de adaptação! As coisas boas da vida não são instantâneas", escreveu.

