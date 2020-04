João Paulo Sousa resolveu esta quinta-feira recuar ao passado, mais precisamente à época em que dava os primeiros passos na sua carreira ao fazer parte da série da TVI 'Morangos Com Açúcar'.

"Hoje foi um dia bom. Fez-me pensar que: este puto de 18 anos ('Morangos Com Açúcar) não fazia ideia do que aí vinha na sua vida", começou por escrever o ator e apresentador na legenda de uma fotografia da época.

A acompanhar a publicação surgiu ainda uma reflexão sobre o balanço dos vários anos de carreira e projetos, com mais ou menos sucesso, que até aqui fizeram parte da sua história.

"Hoje para além fazer rádio e TV, parei 2 horas para ser entrevistado. É raro parar. Muito menos parar para pensar em tudo o que já fiz e no tanto que quero fazer. Mas soube bem. Principalmente nesta fase. Sejam maiores ou menores é importante continuar a celebrar as vitórias. Ter orgulho no que fazemos. Continuar a querer ser melhor. Não estamos todos os dias no auge da alegria, no auge da criatividade, no auge da produtividade... mas é na soma do esforço de todos os dias que está o nosso valor", declarou o rosto da SIC.

