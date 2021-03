Depois de ter revelado no Instagram que já está em casa com o filho, após mais um internamento, Rita Ferro Rodrigues recorreu de novo à rede social para tecer rasgados elogios a uma profissional de saúde.

"Miroslava Gonçalves. Chefe do serviço de cirurgia pediátrica do Hospital de Santa Maria A excelência e brio do SNS aliadas a uma sensibilidade e entrega que dificilmente se consegue explicar por palavras", começou por destacar.

"A minha vida e do Duda cruzou-se para sempre com a desta mulher extraordinária. Ela vai odiar este elogio público mas eu tinha de deitar isto cá para fora: OBRIGADA. Além de que é linda de morrer, caraças. Desculpe Dra., teve de ser. Beijos meus... e do fadista que a adora", rematou.

Recorde-se que o filho de Rita Ferro Rodrigues, Eduardo, de nove anos, foi internado na sequência de uma crise de cólicas após ser operado a um Divertículo de Meckel no Hospital de Santa Maria, tendo sido depois submetido a uma nova cirurgia.

