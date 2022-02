Daniel Oliveira revelou um vídeo do 'Alta Definição' com o ator e cantor, que vai para o ar no próximo sábado.

Ivo Lucas quebrou o silêncio sobre a tragédia que há um ano abalou a sua vida para sempre. O jovem ator e cantor foi entrevistado por Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', que irá para o ar no próximo sábado (dia 26). Esta quarta-feira, o apresentador revelou nas suas redes sociais um vídeo promocional com imagens inéditas da entrevista. "Alguém tem uma ideia aproximada daquilo que tu passaste? O que é que acontece depois de acontecer o pior?", questiona Daniel Oliveira, perante o rosto emocionado do seu entrevistado. "Aprendi que não se deixa nada por dizer. Nunca", afirma Ivo, naquelas que são as suas primeiras palavras sobre a tragédia causada pelo acidente de viação que viveu em dezembro de 2020. O ator conduzia o carro onde seguia com a namorada, Sara Carreira, que acabou por morrer no local. Sara, a filha mais nova de Tony Carreira, tinha apenas 21 anos. No vídeo agora divulgado por Daniel Oliveira, Ivo Lucas realça ainda o quando foi importante para si a participação no programa 'A Máscara' - que acabou por vencer. "Foi crucial", diz. Leia Também: Ivo Lucas vai estar em 'Alta Definição', revela Daniel Oliveira Leia Também: Ivo Lucas venceu 'A Máscara' e ficou em lágrimas ao cantar para 'o céu'