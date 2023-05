Ivo Lucas lançou recentemente um novo tema, 'Outono', e a letra da música parece ser uma homenagem a Sara Carreira.

"Mesmo que eu não te encontre; Eu vou dizer; Ficaste em mim; Venceste a eternidade; Ficaste em mim", ouve-se o artista cantar.

"Com as noites que me restaram de ti; E nessas noites, até hoje, eu não dormi; Mesmo não sabendo onde; Mesmo que não te encontre; Eu vou dizer; Ficaste em mim", canta ainda.

De recordar que Sara Carreira morreu num acidente de carro em dezembro de 2020. O carro onde seguida a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes estava a ser conduzido por Ivo Lucas.

O cantor, Cristina Branco e Paulo Neves vão a julgamento por homicídio por negligência.

