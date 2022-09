Diana Chaves foi a última convidada especial do 'Cantor ou Impostor?', da SIC, na noite deste domingo, 4 de setembro, com Ivo Lucas no papel do convidado musical.

O programa contou com muita animação e terminou com Ivo a cantar com uma 'impostora'. Um divertido momento que foi destacado na página oficial de Instagram do canal.

"Ontem à noite, tivemos o último programa de 'Cantor ou Impostor', o qual terminou com um dos duetos finais mais surpreendentes de sempre", começaram por escrever na legenda do vídeo do final do programa.

"As convicções de que a nossa terapeuta holística cantava eram fortíssimas, pelo que, ficámos todos de queixo caído… mas não pelas melhores razões! Ainda assim, foi mais uma oportunidade para ouvir a belíssima voz do nosso convidado especial Ivo Lucas e, só por isso, já valeu a pena", acrescentaram.

De referir que o artista cantou um tema da novela 'Amor Amor', 'Eu e Tu, Tu e Eu'.

Sobre a participação no programa, Ivo Lucas destacou: "Diverti-me tanto. Obrigado".

Leia Também: Vídeo. Bárbara Bandeira mostra Ivo Lucas em momento divertido