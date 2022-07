Bárbara Bandeira e Ivo Lucas tiveram esta quarta-feira um jantar de trabalho, que culminou em momentos muito divertidos para todos os presentes.

A cantora pediu ao amigo Ivo Lucas para lhe explicar a letra de uma dos seus temas de maior sucesso e o resultado foi risota pegada para quem lá estava.

Divertido, Ivo revelou qual a sua interpretação do tema 'Como Eu', do qual é autor e compositor juntamente com a intérprete Bárbara Bandeira e Phelipe Ferreira, mas ninguém o levou a sério.

Veja na galeria as animadas imagens, nas quais é possível destacar ainda a presença de Maninho.

