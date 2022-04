Ivo Lucas está a muito poucos dias de concretizar um dos seus maiores sonhos. O músico, de 31 anos, está de regresso aos palcos e irá apresentar-se em algumas das salas emblemáticas de Portugal que sempre fizeram parte do seu imaginário.

"Sonhei todas noites com o dia em que ia ver a minha cara num cartaz à porta de uma sala emblemática de Portugal. Sinceramente não sei quanto tempo levei até chegar aqui, mas prometo que vou agarrar esta oportunidade com a mesma força e empenho com que ensaiava para as paredes do meu quarto", escreve o ator e cantor ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia captada nos ensaios para os concertos que vão marcar os próximos dias.

Por fim, Ivo não quis deixar de agradecer aos fãs e seguidores que tão importantes têm sido nesta fase da sua vida e carreira. "Obrigado a cada um de vocês. Por estarem aqui, por estarem comigo, por me permitirem sonhar e não deixarem o miúdo dos Casais Novos, que só queria tocar guitarra, desaparecer", termina.

Ivo Lucas atua a 2 de abril no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a 22 de abril no Seixal, no Complexo Desportivo Santa Maria do Pinhal, e a 29 do mesmo mês em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA.

