Ivo Lucas e Carolina Deslandes estiveram na manhã desta sexta-feira, 25 de março, no programa 'Casa Feliz', da SIC, e cantaram o tema 'Senhora de Si'.

"Este tema é muito especial porque marca o teu regresso aos palcos, e ficamos todos mesmo muito felizes", disse a apresentadora Diana Chaves no fim da atuação, referindo-se a Ivo Lucas.

"É mesmo muito especial porque eu quando escrevi esta canção, que já tem uns bons anos, sempre imaginei a Carolina. E tê-la aqui comigo...", começou por reagir o cantor.

Por sua vez, Carolina Deslandes acrescentou: "Ele fez a canção há quatro anos, e quando escreveu o 'Senhora de Si' pensou que queria fazer o dueto comigo, que tinha a ver comigo a temática da canção. Mas nunca me chegou a canção, nunca falou comigo, nunca me convidou. Num belo dia, a Bárbara Bandeira ligou-me e perguntou-me onde é que eu estava. Disse-lhe que estava a chegar a casa, em Alcochete, e ela disse para eu voltar para trás e ir até casa dela porque o Ivo estava lá e tinham um convite para me fazer. Voltei, ouvi a canção, apaixonei-me logo pela canção e fiquei mesmo contente por ser convidada".

Ivo Luca destacou também que é "fã incondicional" de Carolina Deslandes, elogiando a cantora.

O artista falou ainda das datas dos concertos já marcados e afirmou: "Marca o meu regresso aos palcos, mas na realidade eu nunca me fui embora".

Nas stories da sua página de Instagram, Carolina Deslandes publicou dos vídeos gravados nos bastidores. Veja em baixo.

