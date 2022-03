Ivo Lucas e Carolina Deslandes conseguiram chegar ao um milhão de visualizações do videoclipe do tem 'Senhora de Si', no YouTube, três semanas depois de ter sido lançado.

Uma conquista que foi celebrada por ambos no Instagram. "Enviei esta mensagem ao Ivo no dia em que gravámos o vídeo do 'Senhora de Si'", contou Carolina Deslandes.

"Não é bazófia. É fé. Acho que temos de ter confiança e amor no trabalho que lançamos. Não foi um mês - Três semanas depois chegamos ao milhão. Obrigada. E obrigada Ivo", acrescentou.

Por sua vez, Ivo Lucas disse: "Não foi num mês, foram três semanas. Um milhão de visualizações. Não sei como vos agradecer".

Leia Também: Ivo Lucas anuncia regresso aos palcos

Leia Também: "Há dias em que é difícil lidar comigo. É aceitar e aprender a viver"