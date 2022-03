Depois de um ano particularmente delicado, Ivo Lucas está decidido a apostar na sua carreira musical. O ator e cantor está de regresso aos palcos, tal como acaba de anunciar através da sua conta oficial de Instagram.

Ivo realiza espetáculos a 2 de abril no Porto, a 22 de abril no Seixal e a 29 do mesmo mês em Lisboa. Os bilhetes, explica, já "estão disponíveis na Ticketline".

Esta grande novidade na vida do músico surge dias depois de ter pela primeira vez falado sobre o acidente em que viu a namorada, Sara Carreira, morrer. Ivo esteve no passado sábado no programa 'Alta Definição'.

Importa recordar que Ivo Lucas conduzia o carro onde seguiu com Sara Carreira. A jovem cantora, de apenas 21 anos, morreu no local.

