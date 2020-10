Ivete Sangalo terá salvado um menino de afogamento no mar. Um episódio que foi partilhado no Twitter, esta segunda-feira, pela tia do jovem, Alice, que disse que a cantora brasileira - que estava a fazer surf com o filho mais velho, Marcelo - não se identificou na altura.

"Vou contar aqui a fofoca que aconteceu comigo na Bahia, porque a mãe do meu sobrinho já sabe agora", começou por escrever Alice, como cita a revista Quem.

A internauta relatou que entrou na água com o namorado, Paulo, e o sobrinho, Miguel, numa praia deserta e que o mar estava calmo. "Daí, percebi que a gente já tinha ido bastante para a esquerda, que era onde estavam as cadeiras com a minha mãe e o meu irmão, nesse mesmo momento a maré subiu e perdemos o pé", explicou de seguida.

O namorado de Alice era quem estava com a criança ao colo e levantou o menino para que este não ficasse coberto pela água. "Ele foi tentando ter pé de volta e eu, a nadar, umas vezes tinha pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápido. O pior é que estávamos muito perto do raso, mas não o conseguíamos achar. Comecei a gritar por socorro, porque estavam pessoas a fazer surf perto de nós. Até que ouviram e vieram com umas pranchas", contou, referindo que foi nessa altura que a artista brasileira apareceu.

"Uma mulher pegou nele [o sobrinho] ao colo (em cima da prancha) e foi para o raso com ele. Quando eu cheguei lá, era nada mais, nada menos que a Ivete Sangalo com o meu sobrinho ao colo [risos]", acrescentou.

Alice diz que Ivete não se quis identificar para não chamar a atenção, e até disfarçou a voz quando lhe perguntou se era a cantora.

A mulher ficou na dúvida se era ou não a artista, mas acabou por confirmar que era Ivete no dia seguinte quando a cantora publicou um vídeo em que aparecia a fazer surf. "Ela estava de blusa rosa neon. Não tinha 100% certeza de que era ela, porque estava sem maquilhagem e molhada. No outro dia ela postou a foto, aí eu tive certeza", rematou.

Leia Também: 'Big Brother': Ex-marido pediu dinheiro para falar e Jéssica A. já reagiu