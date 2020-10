Jéssica Antunes foi a concorrente mais votada pelos portugueses na gala deste domingo, dia 26, e foi por isso expulsa do programa 'Big Brother - A Revolução'. Horas depois de ter deixado a casa mais vigiada do país, e ainda sem ter pregado olho, a jovem bailarina esteve à conversa com os jornalistas.

Jéssica falou-nos sobre a relação com Rui Pedro, o que espera fazer caso seja confrontada com a pessoa especial que o empresário deixou cá fora, a opinião da família sobre o romance e ainda sobre o facto de o seu ex-marido ter afirmado a algumas publicações que só falaria dela em troca de dinheiro.

Devia ter-me contido um bocadinho mais nas conversas que tive, especialmente com o Rui

O primeiro impacto após a saída do 'Big Brother'

"Confesso que não dormi, porque queria absorver o máximo de informação possível. Estou neste momento há 24 horas acordada. Não dormi, a minha família tentou passar-me o máximo de informação possível, especialmente a minha irmã, que esteve muito atenta e muito em cima dos acontecimentos", começa por referir Jéssica, que ao sair foi confrontada com todas as polémicas que envolveram o seu nome fora da casa do 'Big Brother'.

"Pensava que iria ser pior, não tinha a noção de muita coisa que tinha falado lá dentro, porque realmente lá perdemos completamente a noção, e achamos que está a haver algo mais importante do que a conversa que estamos a ter com outra pessoa. Devia ter-me contido um bocadinho mais nas conversas que tive, especialmente com o Rui, contudo, no geral, a opinião da minha família e dos meu amigos é que não saí daquilo que é a minha linha cá fora e isso é o mais importante. Mantive sempre a educação", acrescenta ao fazer o balanço da sua participação.

A relação com Rui Pedro prejudicou o jogo de Jéssica?

Começou a haver muito a associação entre Jéssica e Rui Pedro e isso acabou por me prejudicar um bocadinho no jogo

Jéssica afirma, com toda a convicção, que "não mudaria nada" na sua participação, e acaba por confessar a necessidade em afirmar-se existindo no jogo pessoas com um jogo mais forte que o seu.

"Se tivesse oportunidade de voltar atrás, dava um bocadinho mais de mim, soltava-me um bocadinho mais. Apesar de que quando temos pessoas que conseguem ter muito mais protagonismo, por outras razões que nós não conseguimos atingir, é difícil. É difícil fazermo-nos ver num jogo onde estão 16 pessoas e em que pelo menos quatro são muito ativas no jogo, por bons ou maus motivos", justifica.

Quanto à nomeação de planta da casa, 'título' que lhe foi atribuído pelo público, e que tinha em conta o facto de ser pouco ativa no jogo, a ex-concorrente refere que foi a pessoa que é cá fora e que entrar em discussões não faz parte da sua personalidade.

"Em 26 anos nunca tive uma discussão na minha vida, a não ser com a minha irmã", diz.

E foi também o título de planta a dar-lhe um "feedback negativo" que a fez preparar-se para que este domingo fosse ela a abandonar o jogo: "Estava completamente à espera pelo feedback negativo que tinha por parte do público com a nomeação de planta. Fui preparando o Rui também para esta saída ao longo da semana. Estava mesmo certa de que ia sair".

Sobre o facto de a sua proximidade com Rui Pedro ter prejudicado o seu jogo e ter ditado a sua saída, a bailarina confessa: "Começou a haver muito a associação entre Jéssica e Rui Pedro e isso acabou por me prejudicar um bocadinho no jogo".

"Talvez tenha sido prejudicada porque eu já percebi que há muita divisão de opiniões, mas sobretudo opiniões negativas sobre ele. No meu contexto de jogo, tenho a certeza de que se não fosse ele eu tinha tido muitos mais dias a chorar. Ele era mesmo um apoio gigante dentro da casa e não mudaria nada na minha prestação", afirma, realçando ainda a importância de amizades como as que fez com Zena e Renato para conseguir aguentar a pressão.

O que acha, afinal, a família de Jéssica sobre Rui Pedro?

Inicialmente, quisemos saber se Jéssica está ou não apaixonada mas, tal como dentro da casa, a ex-concorrente continua cautelosa na resposta.

"Apaixonei-me pela pessoa que ele é conhecendo-o num contexto de jogo e num contexto isolado. Nós vivíamos numa bolha, portanto, preciso de mais… preciso de conhecê-lo aqui fora, num contexto social, com todos os fatores exteriores. Mas gosto muito da pessoa dele, sim", esclarece, deixando claro que: "Se tiver de acontecer alguma coisa é cá fora".

Jéssica chegou mesmo a ficar em lágrimas dentro da casa por achar que a família não queria que se apaixonasse dentro do reality show, isto depois de ter recebido um avião onde podia ler-se a frase: "No love [amor não]".

O meu casamento já estava resolvido há algum tempoA opinião da família era, de facto, aquela que estava no avião, aqueles que lhe são mais próximos achavam que estava a prejudicar-se com a proximidade a Rui e preferiam que o romance não avançasse, mas apenas por estarem no programa de televisão.

"Ao contrário daquilo que eu esperava, a minha irmã não tem uma imagem negativa acerca do Rui Pedro", esclarece Jéssica, garantindo que a digital influencer Margarida Antunes "gosta imenso" da postura do concorrente.

"Em relação aos meus pais, eles apoiam-me em todas as decisões que eu tomo na vida. E se tiver de ser, eles apoiam de certeza. Eles gostaram muito dele, dizem o que toda a gente diz, que ele é demasiado expressivo e que fala por cima das outras pessoas, que quase que não deixa abertura para que as outras pessoas falem", reforça.

Jéssica revela o que fará se for confrontada pela pessoa especial que Rui deixou fora da casa

"Sobre a pessoa especial que tinha cá fora, ele contou-me tudo. Contou-me aquilo que eu poderia esperar aqui fora também e eu estou preparada, claro", começa por dizer Jéssica ao ser questionada sobre esta alegada relação que Rui Pedro deixou fora da casa e que este confessou aquando da sua entrada no jogo.

Mas como será que irá reagir a bailarina se for confrontada por esta 'pessoa especial'? "Acho que não devo entrar em confronto, a situação não é diretamente comigo. Se o Rui se afeiçoou mais a mim, é o Rui que tem de dar as devidas explicações. A situação é diretamente com ele e com essa pessoa", garante.

A reação ao facto de o marido ter pedido dinheiro para falar sobre ela

Jéssica considera-se uma pessoa "muito carente" mas garante que ter entrado na casa pouco depois de ter assinado os papéis do divórcio do seu primeiro casamento em nada a deixou fragilizada.

"Preciso de carinho a vida inteira, sou mesmo uma pessoa muito carente mas não só a nível amoroso. No entanto, não teve a ver com o facto de estar fragilizada com o fim do meu casamento. O meu casamento já estava resolvido há algum tempo, apesar de os papéis do divórcio só terem seguido mais tarde por causa da Covid-19 e por outras situações pessoais", faz questão de esclarecer.

"Já estava super bem resolvida e tinha noção de que poderia acontecer eu apaixonar-me por alguém", acrescenta ainda.

O ex-marido de Jéssica acabou por dar que falar na imprensa cor-de-rosa pelo facto de ter dito a algumas publicações que só falaria sobre a 'ex' em troca de dinheiro. Uma reação que Jéssica afirma não a ter surpreendido.

Na sua opinião, o ex-marido tomou esta atitude na esperança de que desta forma a imprensa deixasse de o "chatear".

"Acho que foi numa de: 'Não me chateiem, vocês não vão querer pagar e eu também não quero falar'. Acho que foi mesmo por aí. Ele também não tinha muito para falar", reage, explicando que o 'ex' foi das primeiras pessoas a saber que ia entrar num programa de televisão.

"Ele foi das primeiras pessoas a saber que eu ia entrar num reality show. Ainda que já não tivéssemos nenhuma relação ou nenhuma ligação, fiz questão que ele soubesse por mim que eu ia entrar no 'Big Brother'", explica. "Não digo que tenha aceitado de ânimo leve porque não estava à espera, eu sempre disse que nunca entraria num reality show. Contudo, a única coisa que ele me pediu foi para manter o máximo possível a minha vida com ele em privado", termina.

