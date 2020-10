A participação de Jéssica Antunes no 'Big Brother - A Revolução' ficou marcada por várias polémicas. Em causa estiveram declarações feitas pela concorrente dentro do jogo, mas que apenas fora da casa mais vigiada do país ganharam enorme projeção e acabaram a dar muito que falar.

Horas depois de ter sido expulsa do reality show da TVI, a bailarina de 26 anos esclareceu todas as polémicas em declarações à imprensa.

As alegadas acusações de assédio a Sérgio Rossi

Jéssica contou dentro do reality show que foi vítima de assédio e ameaças por parte de um cantor português. A jovem não referiu nomes ao contar a sua história a Rui Pedro, mas fora do casa as revistas rapidamente associaram as suas declarações a Sérgio Rossi. Uma associação feita pelo facto de Jéssica ter referido que apenas trabalhou como bailarina de dois cantores, Sérgio Rossi e Melão.

"Nunca mencionei o nome dele, portanto as polémicas podem ou não estar relacionadas com ele. Realmente disse que só tinha dançado com dois cantores, mas nunca em tempo algum eu referi o nome dele", começa por dizer Jéssica, que depois de abandonar o jogo já teve acesso às declarações de Sérgio Rossi sobre o caso. O cantor negou tudo e ameaçou a imprensa com um processo-crime.

Leia Também: Sérgio Rossi nega chantagem a concorrente do BB e promete processo-crime

"Poderia estar diretamente relacionado com ele, mas não é o caso. Não vou referir nomes das pessoas envolvidas no assunto. Foi uma conversa infeliz, não deveria ter tido aquela conversa", acrescentou, mostrando-se arrependida do que confidenciou.

Irmã de Jéssica teve ou não um romance com João Félix?

Outras das alegações mais polémicas de Jéssica dentro do programa 'Big Brother' tinha como principais protagonistas a sua irmã, a digital influencer Margarida Antunes, e o futebolista João Félix.

A ex-concorrente do reality show disse que o futebolista "andou a dar em cima" da irmã, frase que gerou especulações sobre um possível romance entre ambos e até sobre uma alegada traição de João Félix à atual namorada - Margarida Corceiro.

"Nunca o João Félix se envolveu com a minha irmã, nem a minha irmã com ele. Falavam, anteriormente, já há uns bons anos. Foi a única vez que eu mencionei o nome dele", explica agora Jéssica, referindo-se a estas declarações como mais "uma conversa infeliz que lhe veio à memória".

Já fora da casa e depois de ter conversado com a irmã sobre o tema, Jéssica garante que não foi repreendida por ter feito esta revelação... até porque "não houve nada entre eles, era apenas um amigo".

No entanto, é precisamente o facto de ter falado muito na irmã um dos seus maiores arrependimentos no jogo. E a bailarina explica porquê: "Tenho noção de que falei muito dela e não sei se isso a beneficiou ou prejudicou".

Jéssica Antunes a caminho do novo 'Big Brother - Duplo Impacto'?

"Não sei se pela prestação que tive neste 'BB' serei uma pessoa interessante. Vou ter alguma estaleca em reality shows, também vou perceber o que poderia ou não ter mudado para ir mais longe, porque esse era o meu objetivo. Poderei pensar, se for convidada, claro. Estou sempre aberta a desafios e este seria um novo desafio", reage a bailarina ao ser confrontada com a possibilidade de vir a ser convidada para fazer parte de 'Big Brother - Duplo Impacto' - reality show que estreia em 2021, com apresentação de Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, e que irá juntar os concorrentes de 'Big Brother 2020' e 'Big Brother - A Revolução'.

E será que a postura de Jéssica mudaria de entrasse neste novo formato sem Rui Pedro? "Com ou sem Rui Pedro, acho que seria a mesma pessoa, portanto, isso não seria um problema", termina.

Leia Também: 'Big Brother': Expulsão, penalizações e... os nomeados desta semana