Ivete Sangalo usou a sua conta no Instagram na noite desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, para revelar que está internada devido a uma pneumonia.

Na mesma publicação, a artista partilhou uma fotografia sua e garantiu que se encontra bem.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", começou por escrever a cantora.

"Mandarei notícias, está bem? Certa de que serão sempre as melhores, graças ao meu Deus maior. Amo vocês", concluiu a cantora.

