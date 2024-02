Ivete Sangalo celebrou no passado fim de semana o aniversário das filhas mais novas, as gémeas Marina e Helena, que completaram seis anos no dia 10.

A artista publicou no Instagram e Facebook uma fotografia em que aparece no meio das meninas e começou por recordar, na legenda, p nascimento das filhas. "Era madrugada do sábado de Carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas, meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo".

"Meu Deus, como sou grata por estes presentes, estes diamantes, estas filhas tão preciosas. Sábado de Carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena, a mamã esperou muito a chegada deste amor", acrescentou.

"Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado, saúde, proteção e uma vida de leveza e alegria. Estou aqui inteira para vocês! Eu, o papá Daniel Cady e o mano Marcelo [estamos aqui] para amar e zelar por vocês. Feliz aniversário, filhas. O meu Carnaval está completo. Obrigada Deus", pode ainda ler-se na mensagem da cantora.

