Iva Domingues voltou a dar provas da sua elegância e bom gosto com o look escolhido para esta terça-feira conduzir mais uma emissão do programa 'Esta Manhã', da TVI.

A comunicadora apostou num conjunto tweed, de casaco e saia, em tons de cor de rosa. O coordenado, inspirado em Jackie Kennedy, ganhou ainda mais estilo com aplicações de pequenas franjinhas nas mangas e bainha da saia.

"Jackie Kennedy vibes", escreveu Iva ao mostrar o look escolhido pelo stylist Gonçalo Mello.

