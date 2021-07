Iva Domingues vive esta quinta-feira, dia 22, um momento especial. A apresentadora vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI e não esconde que a conversa lhe está a causar algum nervosismo.

"Hoje serei a entrevistada. Hoje sou eu a responder às perguntas do Manel... Não estou habituada a estar deste lado da mesa, não me é confortável este papel. Ó Manuel Luís Goucha, homem, tu vê lá o que me vais perguntar", escreveu na sua página de Instagram.

Vale recordar que será a primeira vez que Iva Domingues vai ser entrevistada pela estrela da TVI. No entanto, já teve o prazer de conduzir duas conversas longas com o apresentador, uma para o projeto 'Capazes' e outra para o programa 'Virar o Jogo', do Canal 11.

Leia Também: Iva Domingues começa a semana com visual cor de rosa