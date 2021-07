Iva Domingues começou a semana com um visual cheio de feminilidade. Tratou-se de um macacão cor de rosa escolhido para a emissão do 'Esta Manhã' e que deixou os internautas rendidos.

A escolha do visual, uma sugestão do stylist Gonçalo Melo, valeu à apresentadora generosos elogios, com muitos seguidores a afirmar, pela caixa de comentários, que a "classe" e "beleza" de Iva Domingues ficaram ainda mais evidenciadas.

Concorda com a opinião unânime dos seguidores?

Leia Também: Iva Domingues "finalmente" de férias com a filha no Alentejo