O mundo foi esta quinta-feira, dia 16, confrontado com a triste notícia de que morreu Luis Sepúlveda. O escritor estava internado no Hospital Universitario Central de Asturias, na cidade espanhola de Oviedo, desde o final do passado mês de fevereiro, após ter testado positivo ao novo coronavírus.

Confrontada com a notícia, Iva Domingues usou as suas redes sociais para lamentar a perda.

"Luís Sepúlveda. 1949-2020. Este vírus é uma merda", escreveu a apresentadora portuguesa.

Os primeiros sintomas de infeção, recorde-se, manifestaram-se apenas dois dias depois de Luis Sepúlveda ter estado em Portugal no festival literário Correntes d'Escritas.

