O Brasil está novamente no centro das atenções, desta vez pela invasão às sedes dos três poderes do Estado - o Congresso, o Supremo Tribunal e o Palácio do Planalto - pelos apoiantes de Jair Bolsonaro, este domingo.

Nuno Markl não tardou a recorrer à sua página de Instagram para reagir à invasão em Brasília, condenando o movimento.

"Isto não é política. Não é revolução. Não é heroísmo. É terrorismo, vandalismo, ignorância, selvajaria, puro mal", começou por dizer. "Que triste apocalipse num país tão incrível", afirmou.

"'Ah a culpa foi de quem deixou o Brasil chegar a este ponto' - não, nada justifica isto. Democracia é saber perder e saber ser oposição. Isto é selvajaria - e estranhamente parece demasiado organizada para ser só obra casual de grunhos da Internet. Como sei que tenho muitos apoiantes deste tipo de coisa a seguir-me, tenho os comentários fechados. 'Mas isso não é democracia, ó Markl'. Pois não, é higiene. Querem saber mesmo o que não é democracia? Tentar impor com violência o resultado que se queria ter nas eleições", completou.

