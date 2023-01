O ano começou com uma surpresa desagradável para Nuno Markl. Conforme o radialista da Comercial partilhou nas redes sociais, atualmente encontra-se infetado com o vírus da Covid-19, o que o obrigou a ficar em casa em recuperação.

No entanto, carinho não tem faltado ao comediante de 'O Homem Que Mordeu o Cão'.

Na sua conta de Instagram, Markl partilhou os vários miminhos que tem recebido, aproveitando para agradecer o carinho.

"Para além de todo o carinho de amigos e família, e de tanta gente por essas redes afora, hoje não parei de receber surpresas de genuína amizade. Desde a mensagem de melhoras escrita à mão no saco do almoço, a uma SMS do senhor da FedEx que vem cá trazer encomendas e que hoje queria só desejar as melhoras, passando por uma orgia de guloseimas - gelados, croissants, panquecas - enviada pelos meus queridos comparsas das Manhãs e ainda uma caixa com bolos, tremendas doses de pão estaladiço (PÃO!) e belo vinho enviada pelo pessoal da Lisbon Film Orchestra, Fico sem palavras. Obrigado por tudo isto!", notou numa publicação.

