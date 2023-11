Depois de a Renascença ter falado do tik toker Dani Nunes, que deu a conhecer várias músicas como 'Bacalhau à Portuguesa', de Quim Barreiros, cantada na voz de Amália Rodrigues, através da inteligência artificial, Sónia Tavares não tardou a reagir.

Ao partilhar no Instagram o vídeo do tema de Quim Barreiros cantado por Amália, Sónia Tavares começou por dizer: "Isto é absolutamente assustador. Não necessariamente só pela aberração aqui retratada, mas pelo perigo que considero constituir. Nem a brincar, senhores, nem a brincar".

"Para mundo, que eu quero sair! Não foi para isto que o meu pai me criou", acrescentou.

Na caixa de comentários foram várias as mensagens que recebeu, entre elas a de Heitor Lourenço que também se mostrou de 'boca aberta'. "Tive de ver duas vezes para entender, credo. O mundo vai mudar com as AI e afins. Esperemos que se saiba distinguir a verdade. Ainda que para isso seja preciso não haver ignorância, o que parece estar a ser difícil", escreveu o ator.

