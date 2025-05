A Inteligência Artificial veio para ficar e a verdade é que as suas possibilidades têm-se revelado surpreendentes e mesmo assustadoras para alguns. Nuno Markl refletiu sobre o tema numa partilha que fez nas redes sociais, neste caso Instagram, confessando-se espantado com vídeos criados com ferramentas de IA.

"O salto desde a anterior versão é gigante: os vídeos são mais realistas que nunca e agora têm som. Diálogos. Música. Ambientes. É um feito tecnológico impressionante que, por um lado, fascina-me; por outro, e por mais voltas que dê à cabeça, quando olho para o realismo com que são servidas as fake news que aqui veem, não consigo ver uma única coisa boa que esta ferramenta possa trazer", nota.

"Imagino um futuro em que todos somos criadores de prompts, criando as 'verdades' que o nosso público-alvo quer ouvir e que queremos que ouça, conscientes de que são mentiras, com isso suscitando mais ódio, mais divisão entre as pessoas; vejo a verdade (a boa velha verdade factual, lembram-se?) suscitar desconfiança - 'de certeza que foi feito com IA!' - e ninguém mais saber no que acreditar", continua.

"Vejo a Humanidade toda nas fezes, exceto multimilionários da tecnologia, cada vez mais multimultimultimilionários. Vejo não apenas jornalistas mas atores, realizadores, técnicos, sem emprego, obsoletos, e o povo a aclamar estrelas que não existem; vejo a profissão de argumentista ser trocada pela de escritor de prompts, até a IA ser capaz de escrever as suas próprias histórias e nós, passivamente, a fazer a única coisa que nos resta: pagar para vê-las a quem vai ter um lucro insano com elas", realça.

"Não parece, pelo que acabei de escrever, mas não sou um fundamentalista anti-IA. Acho que uma coisa como o Chat-GPT pode ser uma ferramenta útil para várias profissões (já me ajudou a estruturar um guião de forma bastante eficiente). Mas um brinquedo como o Veo, em constante evolução, nas mãos de criaturas tão calculistas e cruéis como somos, pode ser o último prego no nosso caixão. Adoraria que um de vocês me provasse que estou errado, que estou a exagerar e a dramatizar. A sério", completa.