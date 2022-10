Isaurinha Jardim casou com Leonardo Mota no passado dia 3 de outubro. Menos de um mês depois, no 'Dois às 10' especial deste sábado, a noiva contou os pormenores da cerimónia ao lado da mãe, Cinha Jardim, e da irmã, Pimpinha.

A certa altura, Cláudio Ramos justificou a sua ausência neste casamento: "Não fui ao da Pimpinha e também não fui ao teu".

Maria Botelho Moniz, em tom de brincadeira, referiu que Cláudio não dá presentes quando vai a casamentos, o que motivou a seguinte observação de Isaurinha: "Aconteceu, muita gente não deu presente".

Cinha rapidamente respondeu que dar presentes aos noivos nos casamentos faz parte e Isaurinha completou, revelando que alguns convidados disseram que haviam transferido o valor da prenda para "uma conta errada".

