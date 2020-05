Com Portugal na fase de desconfinamento, Isabela Valadeiro aproveitou para matar as saudades da família e viajou até ao Alentejo, de onde é natural.

Com as visitas aos lares a serem de novo permitidas, mas com todos os cuidados por cauda da pandemia da Covid-19, a atriz decidiu ir ver a avó, que se encontra encontra em Portalegre. Um momento que ficou registado e que foi partilhado nas redes sociais.

"O abraço (possível) à minha Amélia", escreveu Isabela Valadeiro na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde surge junto da avó, mas separada por um vidro.

Recorde-se que Isabela esteve nos últimos dias em isolamento social ao lado do namorado, José Mata.

Leia Também: Covid-19 obriga José Mata e Isabela Valadeiro a darem passo importante