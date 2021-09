João Baião recebeu Isabela Valadeiro no programa 'Casa Feliz', da SIC, na manhã desta quarta-feira, 1 de setembro, dia em que a atriz completou 25 anos.

Um momento especial muito emotivo, que começou ao recordar Maria João Abreu.

"Visitei uma vez as gravações do 'Golpe de Sorte' e percebi que ela tinha um carinho tão grande por ti. Ela dizia-me: 'Olha esta menina, tem tanto talento'", partilhou João Baião.

"Ela é muito linda", acrescentou de seguida Isabela, com as lágrimas nos olhos.

De seguida, a atriz foi surpreendida com alguns vídeos de colegas de profissão. "Adoro fazer anos, mas depois fico muito sensível", afirmou, já depois de algumas lágrimas.

Mais à frente, após as mensagens do irmão, da mãe e da avó, chegou a surpresa do namorado, José Mata. "Parabéns, meu amor, muitos parabéns! Muita saúde, muito amor, a dobrar, a triplicar. Não só hoje, mas todos os dias. Gosto muito de ti e obrigado por estes dois anos e meio maravilhosos. Aproveita o teu dia. Que consigas alcançar tudo o que queres, porque mereces. Um beijo gigante e um abraço ainda maior”, disse o também ator José Mata à amada.

