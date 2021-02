José Raposo completa 58 anos de vida esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Data especial que a atriz Isabela Valadeiro não quis deixar passar em branco.

Nas suas redes sociais, a jovem atriz dedicou ao colega e amigo uma mensagem muito especial.

"O José tem o Instagram repleto de homenagens a pessoas que fizeram a diferença no seu e no nosso tempo. Pessoas de quem ele gosta. Este senhor tem tanto de boa índole como de talento", começa por apontar.

"Eu e ele conhecemo-nos em 2019 - calma, não vou levar três anos a contar", diz, recuando à época em que ambos gravaram a série 'Golpe de Sorte'.

"Disse-lhe que o teatro e o palco serão sempre sítios especiais onde quero voltar. Ele não foi de modas e assim que a oportunidade surgiu fez para que eu lá voltasse. Não chegámos a vias de facto porque enfim... Covid", conta Isabela, que realça desta forma "a generosidade e o amor" presentes no gesto de José Raposo.

Por fim, os elogios nesta homenagem... ou "tentativa de homenagem", como lhe chama Isabela: "O Zé é das pessoas mais humildes, generosas, talentosas e dedicadas que conheço. Não sabe nunca uma linha do texto, mas toda e qualquer palavra que ele articule é talento. Ah, e as vírgulas, tão bem que ele faz as vírgulas", termina.

Leia Também: Sara Barradas declara-se a José Raposo: "Amo-te (e isso é tão fácil)"