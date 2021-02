José Raposo está de parabéns e, à semelhança dos anos anteriores, a data foi destacada nas redes sociais da mulher, a atriz Sara Barradas, com uma declaração de amor.

"Parabéns à pessoa que faz isto tudo valer a pena. Desde sempre e para sempre. Obrigada meu amor, por estares na minha vida e me mostrares todos os dias como ela pode ser doce (e isso é difícil). Obrigada por me dares o que há de mais poderoso no mundo - amor - e por me teres ajudado a personificar o nosso, sob a forma de Lua. Amo-te (e isso é tão fácil)", escreveu Sara na legenda de uma fotografia de ambos.

O casal, recorde-se, apaixonou-se durante as gravações da novela 'Espírito Indomável', transmitida na TVI em 2010, e trocou alianças em 2011. Em março de 2019, nasceu a primeira filha em comum, Lua.

