De férias no Algarve com o namorado, José Mata, Isabela Valadeiro aproveitou os dias de descanso para atualizar as redes sociais... e não deixou ninguém indiferente.

A atriz, de 24 anos, deu o ar de sua graça em duas fotos em que aparece em biquíni e deixou a caixa de comentários em chamas.

Entre as várias reações que os registos suscitaram, destacou-se a de José Mata. "Damn [porra]", escreveu o ator.

