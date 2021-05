Maria João Abreu continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e os fãs, colegas e amigos continuam com a onda de amor e carinho. Todos a torcer pelas rápidas melhoras da atriz, nestes últimos dias as redes sociais têm sido o 'palco' da partilha de carinhosas memórias.

Ainda esta sexta-feira - precisamente uma semana depois de Maria João Abreu ter sofrido um aneurisma e sido logo internada no hospital -, Isabela Valadeiro destacou junto dos seguidores da sua página de Instagram um amoroso retrato em que aparece ao lado de Maria João.

"Temos muito por rir, mummy", escreveu na legenda da imagem que rapidamente despertou a atenção de várias figuras públicas e fãs.

Segundo João de Carvalho, Maria João Abreu sentiu-se mal no camarim dos estúdios onde está a ser gravada a novela 'A Serra'. José Mata [namorado de Isabela Valadeiro] foi o primeiro a socorrer a colega e amiga, que acabou depois por ser transportada para o hospital onde foi operada. Ainda de acordo com o também ator, Maria João tinha "dois aneurismas".

Assim como Maria João Abreu, também José Mata, Isabela e João de Carvalho fazem parte da novela da SIC.

