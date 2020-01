A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, trabalha atualmente no circo com o namorado, Pedro Moreira.

Aos 21 anos, é através do trabalho no circo que Isabela Cardinali e o namorado, Pedro Moreira, sobrevivem. A jovem nasceu e cresceu numa família ligada à arte circense, mas sempre foi incentivada pelo pai a procurar um caminho diferente. "O meu pai não queria que eu fosse para o circo. O meu pai pediu para que estudássemos e que fosse para a faculdade. Ele dizia que eu tinha de ter 'um trabalho a sério'", lembrou Isabela em entrevista ao programa 'A Tarde é Sua'. Já Pedro apenas passou a ter contacto com o circo depois de deixar o programa 'Casa dos Segredos', da TVI, onde conheceu e passou a namorar com Isabela. "Para mim foi muito fácil porque é uma coisa que eu gosto de fazer", garante Pedro, que ao lado da namorada é agora protagonista de números de magia e transformismo. Fátima Lopes, apresentadora do programa no qual o casal marcou presença esta sexta-feira, aproveitou ainda a ocasião para saber alguns pormenores sobre o casamento que está para breve. Pedro e Isabela sobem ao altar em agosto deste ano. O vestido de noiva está escolhido e a igreja e o local do copo d'água também.