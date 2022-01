Isabela Cardinali usou as histórias da sua conta de Instagram para sair em defesa da mãe, que foi acusada de maus tratos a animais no circo por uma utilizadora desta plataforma social.

"Esta pessoa identificou a minha mãe numa publicação onde acusava o Vítor Hugo Cardinali de maus tratos a animais. Para além da minha mãe não ter rigorosamente nada a ver com o circo em questão, ainda levou com insultos e difamações por parte desta pessoa", começa por explicar.

"Como sabem, a minha mãe tem circo próprio e tem uma quantia de zero animais selvagens. Se os animais sofrem ou não de maus tratos, eu não sei. Mas acredito que precise de provas para constar o que quer que seja e, se as tem, deve fazer os procedimentos legais", defende.



© Instagram - Isabela Cardinali

"Começar a acusar pessoas com o mesmo sobrenome só para ter atenção (foi exatamente o que ela me disse) é extremamente desagradável e neste caso torna-se mesmo numa difamação. Nem toda a gente que é 'Cardinali' pertence à empresa 'Vitor Hugo Cardinali'", sublinha ainda, pedindo aos seguidores para que denunciassem o perfil em questão.

"Portanto, peço-vos que denunciem esta conta porque mesmo conversando com ele e explicando as coisas com calma ela recusa-se a retirar as acusações falsas", termina.

Resposta dada pela referida utilizadora a Isabela Cardinali© Instagram - Isabela Cardinali

