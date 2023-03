Isabel Silva tem um novo desafio em televisão. A apresentadora irá conduzir o formato 'Estrelas ao Sábado', a nova aposta da RTP.

O programa foi apresentado à imprensa ontem, dia 21 de março, e foi por lá que Isabel contou alguns detalhes do que é possível esperar.

"É uma competição, um programa de talentos", começou por dizer.

De seguida, Isabel explicou que o objetivo passa pela descoberta de novos talentos portugueses relacionados com a música tradicional do nosso país.

O programa será emitido entre as 14h30 e as 19h e as inscrições podem ser feitas através do contacto telefónico 760 100 110. Os candidatos devem ainda enviar um vídeo com uma atuação para o endereço estrelasaosabado@coraleuropa.pt.

