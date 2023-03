A RTP acaba de divulgar os primeiros concorrentes da 7.ª gala de 'Dança Comigo'.

Isabel Silva, que em 2015 participou no 'Dança com as Estrelas', da TVI, vai competir com Tiago Castro, o eterno Crómio da série 'Morangos com Açúcar'.

A jurada convidada desta gala será Rita Ribeiro.