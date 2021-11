Na manhã desta sexta-feira, Isabel Silva saiu à rua para a sua habitual corrida matinal à beira rio e acabou por ser surpreendia por um homem que também praticava exercício.

Os acabaram por ficar alguns minutos à conversa e a apresentadora simpatizou tanto com o fã que registou um vídeo com este para as redes sociais.

"As coisas boas que a corrida me dá. Lá fui eu às 7h30 fazer as minhas séries e no final, um rico senhor vem ter comigo para tirar uma fotografia. Foram 10 minutos de conversa com um desconhecido mas que, por partilharmos a mesma paixão, a sensação é a de que nos conhecemos há muito tempo", afirmou-

"Os valores que um corredor cultiva e prioriza são a base de uma vida rica de alegria e positivismo - liberdade, rigor e consistência, resiliência, esperança … e simplicidade. Este sorrisão do Carlos é igual ao meu. Ganha-se quando nos alimentamos de hábitos que nos fazem felizes. É assim que quero estar aos 40, aos 50, aos 60 e por aí adiante", rematou.

Leia Também: Realçadas parecenças com avô, Isabel Silva pergunta: "Que idade lhe dão?"