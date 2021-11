Isabel Silva surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo em que aparece na companhia da avó Ester e do avô Ramiro.

Logo de seguida, muitos internautas realçaram as parecenças físicas entre a apresentadora e o avô, curiosidade que Isabel Silva não deixou passar em branco.

Após as mensagens, Isabel Silva decidiu destacar nas stories uma fotografia em que aparece junto do familiar e disse: "Está tudo a dizer que sou parecida com o meu avô Ramiro. Verdade. Sou mesmo".

Mas não ficou por aqui e lançou depois a pergunta: "Que idade dão ao meu avô?"

Isabel Silva com o avô Ramiro© Instagram

As respostas não tardaram a chegar, mas "ninguém acertou". "O meu avô Ramiro tem 92 anos!!! Super conservado", disse.

