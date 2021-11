"O que me move até ao norte. O que me faz ganhar norte". Foi com estas palavras que Isabel Silva começou por descrever um carinhoso vídeo em que aparece com os avós Ester e Ramiro.

"A minha família é tão bonita, tão calorosa, tão, tão, tão... de coisas boas que hoje, mais do que nunca, só me apetece estar junto deles. Sempre", afirmou.

"Os meus pais foram laurear a pevide neste fim‑de‑semana e eu quis ficar… para passar tempo de qualidade com os meus avós. Aqui está a avó Ester e o avô Ramiro. Mas eu tenho os quatro, ainda cheios de saúde. Gravei estes vídeos para ir matando saudades quando estou em Lisboa. Achei bonito partilhar", explicou de seguida, prometendo ainda que numa próxima irá apresentar aos seguidores o avô Adão e a avó Cecília.

"São momentos assim que me nutrem e me dão pica para andar nesta vida cheia de ânimo. Eles são… os meus pontos de luz. São os vossos, também?", completou.

Veja o vídeo na galeria.

