1. Bebidas açucaradas

Refrigerantes, sumos industrializados e bebidas energéticas estão entre as principais fontes de calorias vazias. Estamos perante bebidas repletas de açúcares adicionados e não oferecem fibras, proteínas ou nutrientes. Além de concorrerem para o ganho de peso, estas bebidas podem contribuir para aumentar o risco de diabetes tipo 2 e cáries dentárias.

2. Alimentos ultraprocessados

Salgados, bolachas recheadas, bolos industrializados e fast food são exemplos clássicos no campo dos alimentos processados. Estes alimentos são formulados para serem irresistíveis na aparência e no sabor, mas contam com baixo valor nutricional e são ricos em más gorduras, sódio e aditivos químicos.

3. Álcool: calorias vazias líquidas

O álcool é um outro exemplo de fonte de calorias vazias. Um copo de vinho ou uma lata de cerveja contém calorias que, embora proporcionem energia, não oferecem benefícios nutricionais. Acresce que o consumo excessivo pode sobrecarregar o fígado, prejudicar a absorção de vitaminas e levar à acumulação de gordura corporal.

4. Doces e sobremesas industrializadas

Bolos, gelados, rebuçados e chocolates industrializados parecem-nos tentadores, mas estão lotados de açúcares e gorduras saturadas. Além de contribuírem para o ganho de peso, estes alimentos têm impacto negativo nos níveis de açúcar no sangue e podem causar picos de energia seguidos de cansaço.

5. Frituras e alimentos ricos em gorduras trans

Alimentos fritos, como batatas fritas e panados, são ricos em gorduras trans, extremamente prejudiciais à saúde cardiovascular. Estas gorduras não só fornecem calorias vazias, mas também aumentam o mau colesterol (LDL) e reduzem o bom colesterol (HDL).

6. Cereais matinais e barras de cereais açucaradas

Embora muitos produtos sejam vendidos como "saudáveis", cereais matinais e barras de cereais contêm frequentemente grandes quantidades de açúcar e poucas fibras. São produtos que se apresentam como opções convenientes, mas acabam por ser fontes de calorias vazias que não sustentam o organismo ao longo do dia.

Substitua alimentos e bebidas carregados de calorias vazias por alternativas ricas em nutrientes. Troque refrigerantes por água aromatizada, substitua os salgados industrializados por nozes ou frutas secas sem açúcar, e frituras por opções assadas. Priorize alimentos integrais, como vegetais, frutas, grãos e proteínas magras, que fornecem energia duradoura e nutrientes essenciais.