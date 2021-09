Isabel Silva soma e segue. Depois dos livros com receitas e dicas que ensinam a viver mais e melhor e da revista digital Dobem, de uma linha de roupa com a Aly John, de um estúdio de treino personalizado que recorre à estimulação elétrica muscular e da uma marca de barras energéticas IncríBel, a apresentadora de televisão e empresária de 35 anos associou-se agora à Top Atlântico para promover o Top Atlântico +Planeta, um novo serviço turístico que aposta em experiências diferenciadoras e surpreendentes.

"A intenção é satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer o futuro do planeta e das gerações futuras, levando os viajantes a ter experiências mais sustentáveis nas viagens que realizam e educando e promovendo práticas mais próximas da natureza, da cultura e das comunidades locais", informa a agência de viagens em comunicado de imprensa. "Estou muito entusiasmada com esta ligação a uma marca que todos os dias faz os portugueses e portuguesas sonharem. Viajar faz parte dos nossos planos por tudo aquilo que nos traz de bom. Inspira-nos e volta a conectar-nos com a nossa essência, seja dentro ou fora de Portugal", desabafa Isabel Silva.

"Este segmento, ao qual vou estar associada é, para mim, o presente e o futuro daquilo que todos devemos privilegiar. Viajar para valorizar a natureza e o contacto com dela, viajar para conhecer, interagir e valorizar as comunidades locais, viajar com consciência, responsabilidade e compromisso com o ambiente. É assim que gosto de viajar e são esses princípios, que aplico na minha vida, que vou levar para as minhas viagens", garante Isabel Silva. A embaixadora do projeto é também o rosto da campanha promocional.