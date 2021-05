Este fim de semana, Isabel Silva rumou ao Norte do país para um fim de semana em família na sua terra natal, Santa Maria de Lamas, em Santa Maria da Feira, e registou alguns momentos para as redes sociais.

Na companhia do cão, Caju, a antiga apresentadora da TVI apareceu no jardim de sua casa e referiu que este é o lugar onde encontra a sua serenidade.

"Em Lisboa tenho um T1 com uma linda varanda. Em Santa Maria de Lamas tenho este lindo jardim... que tanto me acalma e me alegra. As nossas tardes cá em casa são passadas assim... a curtir este incríBel sol, sem nunca esquecer que são estes momentos 'slow living' que alimentam a nossa melhor energia", afirmou na legenda da publicação.

Leia Também: A inesperada reação dos fãs de Isabel Silva: "Queremos a Belinha na SIC"