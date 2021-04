Isabel Silva deixou os fãs em êxtase ao visitar a SIC pela primeira vez esta quinta-feira, dia 22, marcando presença no programa 'Casa Feliz'.

Terminada a participação da apresentadora no formato apresentado por Diana Chaves e João Baião, as redes sociais do 'Casa Feliz' e de Belinha, como carinhosamente é tratada pelos fãs, inundaram-se de comentários que reagiram positivamente à sua passagem pelo canal.

"A Belinha encaixava bem na SIC e viu-se a empatia entre o João e ela", aponta uma seguidora.

"Queremos a Belinha na SIC", "Fica bem na SIC", "Acho que devia ir para a SIC" ou "Belinha na SIC seria fantástico", são algumas das mensagens que mais se repetem.

Há ainda quem apele a Daniel Oliveira, diretor de programas do canal: "Agarrem a Belinha na SIC".

Concorda com a opinião dos internautas?

